Actualidade

O vice-governador do Banco de Portugal (BdP) Luís Máximo dos Santos defendeu hoje que a existência de um orçamento comum a nível europeu é fundamental ao reforço da união monetária europeia.

No encerramento da conferência do Banco de Portugal "O euro 20 anos depois: a estreia, o presente e as aspirações para o futuro", que decorreu hoje em Lisboa, Máximo dos Santos considerou a criação do euro um "acontecimento maior da história mundial", pelas repercussões que teve e tem, mas que é preciso continuar a "progredir bastante na robustez adequada à União Económica e Monetária".

"É fundamental completar a união bancária, a existência de um sistema comum de garantia de depósitos irá dar-lhe a coerência que agora não tem", afirmou, referindo-se ao terceiro pilar da união bancária que está por executar.