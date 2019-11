Actualidade

A ex-deputada independente eleita pelo PS Helena Roseta disse hoje que é "irrealista" o compromisso do Governo de erradicar todas as carências habitacionais até 2024, indicando que existem mais situações além das identificadas no levantamento nacional de 2018.

"Devem ser, pelo menos, quatro vezes mais" do que as cerca de 26.000 famílias identificadas no Levantamento Nacional de Necessidades de Realojamento Habitacional, afirmou Helena Roseta, explicando que são situações "com carências imediatas".

Participando na conferência internacional "Da crise financeira às políticas e reivindicações: o que está a mudar na habitação na Europa?", realizada em Lisboa, a arquiteta, que coordenou o grupo de trabalho parlamentar da Habitação, indicou que o trabalho dos deputados na anterior legislatura foi "o de tentar correr atrás do prejuízo", porque a legislação que herdaram de liberalização das rendas era "tão má".