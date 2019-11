Actualidade

O Governo são-tomense entregou hoje ao parlamento o projeto do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, avaliado em 159 milhões de dólares, e as Grandes Opções do Plano, anunciou o ministro do Planeamento e Finanças.

Segundo Osvaldo Vaz, deste 159 milhões de dólares (quase 143 milhões de euros), o Governo liderado por Jorge Bom Jesus projeta que mais de metade do valor tenha origem em receitas internas - ou seja, 52,4 por cento, o que corresponde a 78 milhões de dólares (70,6 milhões de euros), sendo que o restante será proveniente das receitas externas.

"Nós estamos a lutar para que nesse exercício possamos suportar as nossas despesas correntes", disse Osvaldo Vaz, sublinhando que para as despesas de investimento, o país "ainda terá que depender em cerca de 90 por cento do apoio externo".