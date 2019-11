Actualidade

Os lucros da tecnológica Glintt cresceram 6,3% até setembro deste ano, em relação ao período homólogo, fixando-se em 956 mil euros, revelou hoje a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, o volume de negócios do grupo atingiu 66,7 milhões de euros, um aumento de 6,4% quando comparado com os 62,7 milhões de euros do período homólogo, indicou a empresa, na mesma nota.

"Esta evolução teve origem quer no mercado nacional, com um crescimento de 4% (1,9 milhões de euros), quer no mercado internacional no qual se verificou uma evolução muito favorável, nomeadamente em Espanha, com crescimento de 16%, o que equivale a 2,2 milhões de euros", explicou a Glintt.