Actualidade

A proposta do Orçamento da Madeira para 2020 é "positiva", tem "boas perspetivas" de redução de impostos e uma sensibilidade política de caráter social, disse hoje o líder parlamentar do PSD madeirense.

"Tivemos a oportunidade de reunir com o vice-presidente e percebemos que há boas perspetivas para o Orçamento de 2020, que tem prevista a consolidação das contas públicas e, com isso, a redução de impostos, não só para as famílias como para as empresas", declarou Jaime Filipe Ramos.

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, formado pela coligação PSD/CDS, Pedro Calado, auscultou hoje todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa (PCP, JPP, PS, CDS e PSD), uma exigência legal, visando a elaboração do Orçamento e do Plano de Investimentos para 2020.