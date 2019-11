Euro2020

A Finlândia qualificou-se hoje pela primeira vez na sua história para a fase final de uma grande competição, ao vencer em casa o Liechtenstein por 3-0, em encontro do Grupo J de apuramento para o Europeu de 2020.

Jasse Tuominen, aos 21 minutos, e Teemu Pukki, aos 64 e 75, o primeiro de grande penalidade, apontaram os tentos que ditaram o apuramento dos finlandeses.

Na classificação do Grupo J, já conquistado pela Itália, a Finlândia é segunda, com 18 pontos, a seis dos italianos e com mais sete do que a Grécia e oito face a Arménia e Bósnia-Herzegovina, que recebe ainda hoje os transalpinos.