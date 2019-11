Actualidade

Os objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pelas Nações Unidas até 2030 são o tema central da 25.ª edição do Fórum de Lisboa do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, que se realiza em 25 e 26 de novembro.

No ano em que comemora o seu 30.º aniversário, o Centro Norte-Sul realiza mais um Fórum, no Centro Ismaili, em Lisboa, para debater o desenvolvimento e os direitos humanos, a democracia e o estado de direito, tendo por pano de fundo a proposta da ONU para o desenvolvimento sustentável até 2030.

O Fórum de Lisboa é o pretexto para a primeira visita da recém-eleita secretária-geral do Conselho da Europa, a croata Marija Buric, no momento em que a organização celebra os 70 anos.