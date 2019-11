Actualidade

A Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, aprovou hoje o orçamento para 2020, no valor de 143,7 milhões de euros, tendo como prioridades as áreas da educação, ambiente e mobilidade.

O novo orçamento, assim como as Grandes Opções do Plano (2020/2023), foram aprovados esta tarde em reunião pública do executivo, liderado por Bernardino Soares (CDU), com os votos favoráveis da CDU, contra do PSD e a abstenção do PS.

O orçamento para 2020 corresponde assim a um aumento de cerca de 11 milhões de euros, face ao que tinha sido aprovado para 2019, que foi de 132,5 milhões.