Actualidade

Cinco plantadores de coca apoiantes do ex-Presidente boliviano Evo Morales, exilado no México após ter renunciado ao cargo, morreram em confrontos com a polícia e o exército na sexta-feira, que resultaram ainda num número indeterminado de feridos.

As mortes tiveram lugar no subúrbio de Cochabamba (centro), reduto político do ex-Presidente, onde ocorreram confrontos ao longo do dia entre milhares de manifestantes e a polícia.

As imagens dos corpos começaram por ser partilhadas nas redes sociais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) não só confirmou as cinco mortes, mas também indicou que há um número indeterminado de feridos.