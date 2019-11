Actualidade

A atriz francesa vencedora de um Óscar Juliette Binoche é a nova "embaixadora-estrela" do 4.º Festival Internacional de Cinema de Macau, anunciou na sexta-feira à noite a organização.

"A Comissão Organizadora do 4.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios - Macau (International Film Festival & Awards - Macao - IFFAM), que decorrerá de 05 a 10 de dezembro, anunciou (...) que a atriz francesa várias vezes premiada, Juliette Binoche, como embaixadora-estrela do evento deste ano", pode ler-se num comunicado.

Binoche junta-se "aos embaixadores-estrela anunciados anteriormente, a célebre atriz de cinema chinês, Carina Lau, e o popular líder do grupo masculino sul-coreano EXO, Kim Junmyeon (SUHO), estendendo o alinhamento de estrelas do circuito asiático à ribalta internacional, e expandindo a divulgação do festival de cinema", segundo a mesma nota.