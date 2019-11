Actualidade

O exército israelita anunciou hoje novos ataques na Faixa de Gaza como resposta ao disparo de granadas de morteiro contra Israel, apesar do cessar-fogo acordado na quinta-feira.

As operações têm como alvo não as posições do grupo extremista Jihad Islâmica, mas do Hamas, o movimento islâmico que controla Gaza, mas que tinha ficado à margem dos confrontos no início da semana, informou o exército.

"Duas granadas de morteiro foram disparadas da Faixa de Gaza para o território israelita e intercetadas pelo sistema Iron Dome [antimíssil]", indicou o exército numa mensagem enviada pela rede social WhatsApp.