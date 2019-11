Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais guineenses de 24 de novembro Umaro Sissoco Embaló admitiu à Lusa sugerir a pena de morte para traficantes de droga caso seja eleito Presidente da Guiné-Bissau.

Em entrevista à Lusa, em Caió, a cerca de 100 quilómetros de Bissau, e onde foi feita uma das maiores apreensões de cocaína da história do país, o candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem G15) disse que é um homem de paz, de concórdia, mas que se for eleito Presidente não terá lugar no país para bandidos e marginais.

"Os bandidos? Tenho lugar para eles na cadeia. Os marginais? Tenho lugar para eles na cadeia. Droga? Eu vou mesmo sugerir a pena de morte para os traficantes se for eleito. Para mim é intolerante, não podemos estar aqui a banalizar uma sociedade a traficar drogas. Aqui não é a Colômbia e a gente conhece as pessoas que traficam droga. As pessoas que utilizam a Guiné-Bissau como passagem de droga. Haverá pena de morte para essas pessoas", afirmou Umaro Sissoco Embaló.