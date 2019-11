Actualidade

Três soldados morreram e cinco ficaram feridos quando uma bomba explodiu no sudoeste do Paquistão durante a noite de sexta-feira, disse hoje o ministro do interior da província do Baluchistão.

Zia Lango indicou que a bomba foi acionada por controlo remoto. O engenho explosivo tinha sido colocado numa motocicleta estacionada em Kuchlak, um subúrbio da capital da província, Quetta.

Ninguém assumiu até ao momento a responsabilidade pelo ataque.