Actualidade

O setor dos Vinhos do Alentejo, líder de mercado em Portugal, com quatro em cada 10 garrafas vendidas, profissionalizou-se e rejuvenesceu, nas últimas décadas, e ambiciona ser reconhecido a nível mundial, segundo um responsável regional.

Mas, apesar deste trajeto positivo, o setor tem de afirmar-se mais nas exportações e valorizar preços, defende à agência Lusa Francisco Mateus presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

"A vitivinicultura tem peso na região, no contexto do agroalimentar, e tem vindo a crescer", afirma o responsável do organismo que certifica, controla e protege os vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) Alentejo e Regional Alentejano.