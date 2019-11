Actualidade

Duas peças de teatro de Camilo Castelo Branco foram o ponto de partida para "Canja de Galinha (com Miúdos)", o novo espetáculo de Luis Miguel Cintra, a estrear em Lisboa, em dezembro, revelou o encenador à agência Lusa.

As peças que deram origem ao espetáculo, que se estreia em 10 de dezembro, no Museu da Marioneta, foram "Entre a flauta e a viola", uma obra curta, e outra "mais extensa, mais desenvolvida" intitulada "Patologia do casamento", acrescentou Luis Miguel Cintra.

"Muito diferentes entre si", a primeira peça tem "muitas canções lá pelo meio" e é "uma espécie de farsa passada numa estalagem de Barcelos", enquanto a segunda é "mais extensa, mais desenvolvida", acrescentou.