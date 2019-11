Actualidade

A investigadora portuguesa Raquel Rato está a construir uma "história oral do cinema português não oficial", com entrevistas a pessoas que fazem parte da história da produção nacional, numa plataforma que será revelada na segunda-feira.

O projeto chama-se "Palavras em movimento: testemunho vivo do património cinematográfico", e consiste na divulgação 'online' de entrevistas a figuras do cinema português, em particular as que trabalharam a partir da década de 1960, no movimento do Cinema Novo.

O objetivo é preservar a memória do que essas pessoas fizeram, como contou a investigadora à agência Lusa.