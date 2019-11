Euro2020

O selecionador Fernando Santos desvalorizou hoje o mau estado ao relvado do Stade Josy Barthel, palco do encontro de domingo com o Luxemburgo, e mostrou-se confiante no apuramento de Portugal para o Euro2020 de futebol.

"O adversário é o Luxemburgo. O frio e o relvado são contingências do futebol. Portugal tem jogadores de altíssimo nível, que estão habituados a tudo. Não podemos estar à partida a arranjar fatores de desculpa", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas no complexo desportivo de Bissen, localizado a 40 quilómetros da capital luxemburguesa, num ginásio que durante algumas horas foi transformado em sala de imprensa e no qual foi feita a conferência de imprensa de antevisão do jogo do Grupo B de qualificação.