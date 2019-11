Actualidade

O crescimento das audiências totais na segunda temporada de "The Rookie", série da ABC que em Portugal passa no AXN, deve-se à sua dinâmica e cultivo do inesperado, disse o 'showrunner' Alexi Hawley, em Los Angeles.

O criador, que conversou com jornalistas internacionais nos estúdios onde a série é gravada, disse que o mote da história protagonizada por Nathan Fillion é "esperar o inesperado" e que isso a torna interessante para os espectadores.

"The Rookie" tem registado as maiores subidas da televisão convencional nas audiências atrasadas, que contabilizam o número de espectadores que acederam ao episódio na semana seguinte à emissão original através de 'streaming'.