O elenco de "The Rookie", uma das séries mais diversas em Hollywood no pós-Me Too, foi "afetado" pela saída inesperada de Afton Williamson, disse à Lusa o 'showrunner' Alexi Hawley em Los Angeles.

A atriz que interpretava Talia Bishop, agente encarregada de treinar o protagonista John Nolan (Nathan Fillion), deixou a produção da ABC depois de se queixar de conduta sexual inapropriada do ator Demetrius Grosse, e de racismo da cabeleireira responsável Sally Nicole Ciganovich.

"[A saída da Afton] afetou a série e afetou-nos a nós", afirmou Alexi Hawley. "Não há muito que eu possa dizer que seja produtivo além da investigação exaustiva que foi feita e os seus resultados", afirmou, referindo-se à inquirição da produtora eOne sobre o sucedido, e que acabou por ilibar Demetrius Grosse.