Actualidade

A equipa masculina do Sporting, campeã em título, apurou-se hoje para a final da Liga dos Campeões de judo, ao derrotar nas 'meias' os russos do Ratiborets Ekaterinburg, por 4-1, reeditando a final de 2018, com o Yawara Neva.

No pavilhão Multiusos de Odivelas, David Reis, em -66 kg, perdeu o primeiro combate da eliminatória, perante Muloradzhab Khalifaev, por 'ippon', mas o conjunto 'leonino' reagiu por João Fernando (-73 kg), que, também com um 'ippon', a 26 segundos do fim, derrotou Gamzat Zurgaraev.

O holandês Frank De Wit (-81 kg) colocou os 'leões' em vantagem ao terceiro combate, com um 'ippon' a Alim Kalaev, que o espanhol Nikoloz Sherazadishvili (-90 kg) confirmou, de igual forma, diante de Nazirov.