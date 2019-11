Bolívia

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou hoje "o uso desnecessário e desproporcional da força" pela polícia e pelo exército" na Bolívia.

Segundo adiantou Michele Bachelet, que foi Presidente do Chile entre 2014 e 2018, em comunicado, o uso excessivo da força pelas forças de segurança bolivianas "é extremamente perigoso" e poderá conduzir a uma "situação degenerativa".

O ex-Presidente boliviano Evo Morales, que se refugiou depois de abandonar o cargo, defendeu que a ONU a deveria mediar a crise política no país e admitiu pedir a intervenção da Igreja Católica e do papa Francisco, numa entrevista recentemente divulgada pela agência de notícias Associated Press.