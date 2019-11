Actualidade

O filme português "Techoboss", de João Nicolau, ganhou o grande prémio do júri do Festival Internacional de Cinema de Sevilha, informou hoje a produtora, O Som e a Fúria.

Segundo o 'site' do Festival de Sevilha, o filme foi galardoado "pela elaborada, ingénua e musical doçura do seu tom e pelo humanismo" de uma história que foca as "consequências que tanto a passagem do tempo quanto as novas tecnologias podem ter na vida do cidadão comum".

Depois de ter tido estreia mundial no Festival de Cinema de Locarno (Suíça) e de ter encerrado o festival DocLisboa, "Technoboss" chegou aos cinemas portugueses a 07 de novembro, assinalando a estreia do ex-programador cultural Miguel Lobo Antunes na representação aos 71 anos.