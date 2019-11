Actualidade

Os cinco candidatos às eleições presidenciais de 12 de dezembro na Argélia assinaram hoje uma carta ética das práticas eleitorais em Argel, segundo imagens divulgadas por um canal privado na véspera do lançamento da campanha.

A carta elaborada pela Autoridade Nacional Independente das Eleições (ANIE) "expõe os princípios orientadores e as práticas particulares que formam a estrutura do comportamento moral esperado dos atores e pessoas envolvidas no processo eleitoral".

Trata-se da primeira vez que candidatos a uma eleição no país assinam uma carta deste tipo.