O tenista grego Stefanos Tsitsipas vai discutir o título das ATP Finals pela primeira vez na carreira, depois de hoje ter vencido o suíço Roger Federer, por 6-3 e 6-4, em jogo das meias-finais.

Tsitsipas, sexto do 'ranking' mundial, mostrou-se mais consistente durante uma hora e 37 minutos do encontro e o 'break' conseguido no primeiro parcial, quando Federer serviu pela primeira vez, foi crucial para rapidamente se colocar com um confortável 3-0 a seu favor e pressionar o veterano suíço (terceiro da hierarquia), longe do seu nível habitual.

No segundo 'set', Federer voltou a ceder no seu serviço, ainda recuperou com o primeiro e único 'break' a Tsitsipas, mas o grego respondeu com nova quebra e 'embalou' para a final de domingo, diante do austríaco Dominic Thiem ou do campeão em título, o alemão Alexander Zverev, que ainda hoje lutam pela outra vaga.