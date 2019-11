Actualidade

A equipa feminina do Benfica falhou hoje a conquista do 'bronze' na Liga dos Campeões de judo, ao perder com as romenas do Cluj-Napoca por 3-2 na prova realizada em Odivelas, que consagrou as francesas do RSC Champigny.

As judocas 'encarnadas', que perderam nas meias-finais com o Valência, de Espanha, começaram mal a eliminatória com o clube romeno, que tinha perdido nos 'quartos' com o RSC Champigny, de França, mas eliminou as russas do Yawara Neva na primeira repescagem, e nem uma recuperação que levou à decisão no último combate permitiu chegar ao pódio.

A vice-campeã olímpica italiana e oitava do 'ranking' mundial, Odette Giuffrida (-52 kg), perdeu por 'ippon' com Andreea Chitu, 21.ª da hierarquia, após ter conquistado um primeiro 'waza-ari'.