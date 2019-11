Actualidade

Cerca de uma centena de pessoas juntaram-se hoje no aeroporto de Genebra, respondendo a um apelo do movimento ecologista Extinction Rebellion para bloquear o acesso ao terminal reservado a jatos privados e exigir o fim deste modo de transporte.

Os manifestantes ficaram sentados várias horas à frente das três entradas do terminal com o objetivo de bloquear o acesso, cercados por pessoas usando braçadeiras com o logotipo da Extinction Rebellion, que tocavam música, cantavam ou dançavam.

O movimento ecologista exige o fim dos jatos privados, que considera um "absurdo" face à urgência climática.