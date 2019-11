Actualidade

Os Presidentes interinos da Bolívia, Jeanine Añez, e da Venezuela, Juan Guaidó, conversaram hoje sobre uma futura nomeação de embaixadores e sobre o efeito da renúncia de Evo Morales na América Latina.

Segundo noticia a agência espanhola EFE, o contacto foi feito através de uma videochamada promovida pelo Palácio do Governo, em La Paz, sede do Governo da Bolívia, que durou cerca de catorze minutos, a primeira entre os dois líderes desde que Añez assumiu a presidência interina na terça-feira.

"Esperamos nos próximos dias designar representantes diplomáticos na Bolívia, congratulamo-nos com o facto de ter cortado severamente as relações com o ditador", disse Guaidó a Añez em referência ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no contacto transmitido pelo canal estatal Bolívia TV.