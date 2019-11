Actualidade

Literatura e redes sociais estiveram em discussão hoje no evento Arquipélago de Escritores, que decorre nos Açores, tendo Joel Neto afirmado que se a literatura "não vencer os grilhões do seu tempo" então "não serve para nada".

"Se a literatura não conseguir reclamar para si o espaço onde seja capaz de viver e resistir, então ela não foi literatura. Não foi capaz de superar os entraves do seu tempo. Não consegui tocar as pessoas, por um lado e em primeiro lugar, em segundo lugar, também não conseguiu vencer os grilhões do seu tempo. Se a literatura não vencer os grilhões do seu tempo, não serve para nada", avançou à agência Lusa o escritor no final da conversa intitulada "Tempo da literatura 'versus' tempo das redes sociais", que decorreu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O autor de "A Vida no Campo" e "Arquipélago" disse que, apesar de os escritores poderem "viver perfeitamente sem redes sociais", no seu caso, a utilização destas plataformas significou um aumento do número de leitores.