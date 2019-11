Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que as próximas eleições autárquicas serão decisivas para o futuro do partido, reconhecendo que um mau resultado em 2021 "seria dramático" para os sociais-democratas.

"Se queremos continuar a ser um grande partido, temos de ter mais presidentes de junta e presidentes de câmara", afirmou Rui Rio, insistindo não ser sustentável o PSD continuar a perder câmaras.

Discursando no fórum autárquico distrital do Porto do PSD, em Seroa, Paços de Ferreira (Porto), o líder social-democrata recordou que o partido chegou a ter 157 presidências de câmaras, em 2005, mas atualmente conta apenas com 98.