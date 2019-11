Actualidade

O 43.º Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho atribuiu no sábado o seu Grande Prémio ao filme francês "Riviera", distinguindo também a longa-metragem brasileira "Cidade dos Piratas" e as curtas portugueses "Tio Tomás" e "Nestor".

Depois de avaliar os 113 filmes em competição, o júri do certame, que hoje termina naquela cidade do distrito de Aveiro, decidiu que "Riviera" merecia o principal prémio do festival pela mestria com que o francês Jonas Schloesing combinou imagem em computador a 3D com desenho a preto e branco sobre papel.

É dessa forma que conta a história de um homem que, perante o tédio de um dia sufocante de verão, se ocupa a espiar a vida dos vizinhos com recurso a binóculos.