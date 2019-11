Actualidade

Jean-Claude Trichet, antigo presidente do BCE, afirmou à Lusa que, juntamente com a sua equipa, salvou o euro em 2010, quando comprou títulos de dívida de Portugal, Grécia e Irlanda, na altura alvos de uma "especulação devastadora" nos mercados.

"Salvei o euro [juntamente com a minha equipa], em 2010, e Portugal sabe bem disso, porque comprei títulos de dívida portuguesa na altura, quando houve uma especulação devastadora" contra Portugal, a Grécia e a Irlanda, afirmou o antigo presidente do BCE em entrevista à Lusa, à margem da conferência "O euro 20 anos depois: a estreia, o presente e as aspirações para o futuro", que decorreu no Museu do Dinheiro, em Lisboa, na sexta-feira.