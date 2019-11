Actualidade

O líder supremo do Irão manifestou apoio à decisão do Governo de aumentar os preços da gasolina e apelidou alguns dos manifestantes de "bandidos" ajudados pelos inimigos do país, citado hoje pela televisão estatal.

Os comentários do aiatola Ali Khamenei surgem um dia após protestos contra o aumento em 50% dos preços da gasolina fixados pelo Governo que bloquearam o tráfego nas principais cidades, registando-se alguns confrontos entre manifestantes e a polícia.

Na sexta-feira, uma noite de manifestações foi marcada pela violência, na qual se registou a morte de pelo menos uma pessoa.