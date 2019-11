Hong Kong

A rápida polarização dos protestos em Hong Kong apanhou de surpresa os portugueses e lusodescendentes, que temem ter sido criada uma "geração amaldiçoada" com os problemas sociais da cidade, incluindo o elevado custo de vida.

Foi na segunda-feira que a portuguesa Georgine Leung teve o primeiro contacto direto com os protestos que há mais de seis meses afetam Hong Kong. "Estava a voltar para casa com a minha filha de sete meses no carro quando jovens vestidos de preto começaram a montar barricadas" perto do aeroporto, recordou a jovem nascida em Hong Kong.

"Alguns transeuntes e também o meu marido começaram a remover as barricadas, mas eles rapidamente as voltavam a montar. A forma como eles estavam dispostos a parar o trânsito, mesmo pondo em perigo a sua própria segurança, para defender a sua causa, era assustadora", disse à Lusa.