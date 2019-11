Tabaco

As imagens choque nos maços de tabaco devem estender-se às cigarrilhas, pois o consumo está a aumentar e são mais baratas e acessíveis, segundo a diretora do Programa Nacional para Prevenção do Tabagismo.

Em declarações à agência Lusa, a diretora do Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT), Emília Nunes, explicou que, neste momento, as mensagens e imagens de choque só estão a ser incluídas nas embalagens de cigarros, tabaco de enrolar e tabaco chica.

"Poderíamos ter incluído sobretudo nas cigarrilhas porque estamos a assistir a um grande aumento do consumo, são muito baratas e muito acessíveis, e por não terem mensagens transmite-se a ideia de que são mais inócuas, o que não é verdade", afirmou.