Tabaco

A diretora do Programa Nacional de Controlo do Tabagismo defende a proibição de fumar nos carros quando se transportam crianças, equacionada em anteriores governos, mas que acabou por ficar de fora na revisão da Lei do Tabaco.

"É uma medida a equacionar, mas carece obviamente de decisão governamental e, depois disso, de aprovação no parlamento. Teria de se mexer na lei", diz à agência Lusa Emília Nunes.

Quando se assinala o Dia do Não Fumador, questionada pela Lusa, a responsável refere que esta proibição "tornava mais clara a situação", mas recorda que a situação melhorou face a anos anteriores.