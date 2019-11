Actualidade

Um antigo docente da Universidade de Montreal alertou hoje para a "extinção do programa de português europeu" na instituição e lamentou a falta de oferta de ensino na província canadiana, apesar da procura.

Ex-docente do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua e antigo professor de língua e cultura portuguesa na Universidade de Montreal, Luís Aguilar recordou que não existem qualquer ensino do português europeu em nenhuma instituição do ensino superior no Quebeque

"O ensino do português europeu está extinto depois de 36 anos de apoio relevante do Camões", lamentou Luís Aguilar.