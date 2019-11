Actualidade

Analistas brasileiros consideram que o Presidente brasileiro está a desorganizar o sistema político brasileiro, depois de falhar uma coligação no Congresso que fragiliza o poder executivo.

"Com Bolsonaro, o poder executivo perdeu a capacidade de organizar o sistema político. Ele demonstra que não tem capacidade, não tem habilidade e também não é um sujeito vocacionado para o diálogo, para a construção e a busca de consenso nem entre os atores políticos, nem com a sociedade", disse à Lusa Carlos Melo, analista político e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), fazendo um balanço dos 300 primeiros dias de governo do atual chefe de Estado.

"O que temos visto é uma grande desorganização do sistema". A "política é aglutinação, ela é a busca de alguma coesão a partir de uma maioria. Sempre haverá oposição, mas quem opera a política busca construir a maioria, busca construir consensos, mas o Governo Bolsonaro não é assim. Ele é a negação disto", acrescentou.