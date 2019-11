Actualidade

Muitos membros da hierarquia da Igreja Católica no Brasil apoiaram Bolsonaro, afirma teóloga brasileira Ivone Gebara, que acredita que o papa Francisco pode dar algum ânimo aos movimentos progressistas.

Ivone Gebara, freira, feminista, teóloga e figura central na Teologia da Libertação no Brasil, esteve em Coimbra, a convite do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, para dar uma lição e participar numa oficina.

Em declarações à agência Lusa, a teóloga - que em 1995, no pontificado de João Paulo II, foi condenada pelo então cardeal Ratzinger a dois anos de "silêncio" pelas suas posições em relação ao aborto - acredita que o papa Francisco pode dar algum "ânimo" aos movimentos progressistas católicos, que, neste momento, são uma minoria no Brasil, mas é descrente de que a mudança se faça com uma só pessoa.