Actualidade

Quarenta pessoas foram presas na cidade de Yazd, no centro do Irão, na sequência de confrontos com a polícia, durante manifestações contra o aumento dos preços da gasolina, informou hoje a agência semi-oficial Isna.

Os detidos são "desordeiros", acusados de vandalismo e a maioria deles não são da região, disse o procurador provincial Mohammad Hadadzadeh, citado pela Isna.

O líder supremo do Irão manifestou apoio à decisão do Governo de aumentar os preços da gasolina e apelidou alguns dos manifestantes de "bandidos" ajudados pelos inimigos do país, segundo a televisão estatal.