Euro2020

O selecionador Fernando Santos fez três alterações na equipa de Portugal que vai defrontar hoje o Luxemburgo, no apuramento para o Euro2020 de futebol, com Raphael Guerreiro, Danilo e André Silva a aparecerem no 'onze'.

No Stade Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, Raphael Guerreiro vai regressar ao lado esquerdo da defesa, no lugar que foi ocupado por Mário Rui frente à Lituânia, enquanto Danilo vai ser o médio mais recuado, relegando Rúben Neves para o banco de suplentes.

Na frente, apesar de ter marcado e de ter feito uma boa exibição no Algarve, Gonçalo Paciência perdeu o lugar para André Silva, que vai fazer assim dupla com Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal.