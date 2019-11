Actualidade

A polícia anunciou hoje que um dos seus efetivos morreu durante confrontos com os manifestantes na cidade de Kermanshah, no noroeste do Irão, no contexto dos motins que irromperam após o aumento do preço da gasolina.

O oficial morreu "em conflitos com os desordeiros", indicou a polícia local, citada pela agencia ISNA, sem especificar se os distúrbios aconteceram durante a noite ou o dia de hoje.

As autoridades não divulgaram o número de vitimas mortais. Até ao momento foi confirmada apenas a morte de um manifestante na cidade de Sirjan, além do polícia, mas a própria televisão estatal fala em "vários mortos".