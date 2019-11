Actualidade

O parlamento alemão fixou para janeiro de 2021 o fim do imposto de solidariedade, introduzido há 28 anos para apoiar a reunificação do país, mas não se espera grande impacto nas regiões de Leste apesar de serem menos desenvolvidas.

Esse imposto - 5,5% sobre o rendimento de particulares e 5,5% sobre rendimentos de empresas - era originalmente destinado a cobrir as despesas extraordinárias causadas pela reunificação do país.

Agora, segundo decidiu esta semana o Bundestag (parlamento alemão), 90% dos contribuintes alemães com menos rendimentos deixarão de pagar essa taxa, enquanto as empresas continuarão a pagar como parte do imposto a que estão sujeitas.