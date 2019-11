Montijo

O presidente do Conselho de Administração da ANA considerou que há medidas "absurdas" entre as propostas da Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para mitigar o impacto ambiental do aeroporto no Montijo, em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

"Há medidas absurdas que a APA propõe. As companhias aéreas terem de financiar os barcos da Transtejo não tem sentido, quem vai pagar na realidade são as taxas dos passageiros", afirmou José Luís Arnaut.

O advogado criticou ainda a medida de a ANA - Aeroportos de Portugal ter de construir parte da pista por estacas.