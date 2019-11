Euro2020

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, qualificou-se hoje para a fase final do campeonato da Europa de 2020, face ao empate caseiro da Sérvia com a Ucrânia (2-2), na última ronda do Grupo B de apuramento.

Em Belgrado, Dusan Tadic, aos nove minutos, de penálti, e Aleksandar Mitrovic, aos 56, marcaram os tentos sérvios, enquanto Roman Yaremchuk, aos 33, e Artem Besedin, aos 90+3, faturam para os já apurados ucranianos.

A formação das 'quinas' vai marcar presença no Europeu pela oitava vez, e sétima consecutiva, desde 1996.