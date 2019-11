Actualidade

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital Geórgia, Tbilisi, depois de ter sido rejeitada pela maioria parlamentar uma reforma do sistema eleitoral, a qual tinha sido prometida para pôr fim a anteriores protestos.

Mais de 20.000 manifestantes reuniram-se em frente ao parlamento em Tbilisi, capital daquele país do Cáucaso, naquela que foi considerada a maior manifestação da oposição nos últimos anos, segundo jornalistas da Agência France Presse (AFP).

Os manifestantes surgiram com bandeiras da Geórgia e da Europa, além de uma faixa gigante com a frase "Todos contra Um", endereçada a Bidzina Ivanichvili, líder do partido maioritário "Sonho Georgiano".