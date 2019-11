Actualidade

O despiste de uma viatura, hoje na A42, em Arreigadas, Paços de Ferreira, provocou dois mortos, um dos quais um militar da GNR, e ainda três feridos graves e um ligeiro, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a viatura que se despistou abalroou também um veículo ligeiro e um reboque.

Aparentemente, segundo a mesma fonte, o militar da GNR foi atropelado quando prestava assistência a um outro acidente ocorrido pouco tempo antes no local.