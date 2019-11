Euro2020

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enviou hoje uma mensagem de parabéns e gratidão à seleção portuguesa de futebol pelo apuramento para a fase final do Euro2020.

"Com coração nas mãos e na boca, envio, muito contente, mensagem de muitos parabéns e de gratidão, para todos os que nos permitem continuar a sonhar com os pés bem assentes no chão", lê-se numa nota de Ferro Rodrigues enviada à agência Lusa.

A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, venceu hoje o Luxemburgo por 2-0, na última ronda do Grupo B da fase de qualificação para o Europeu de 2020, com golos de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.