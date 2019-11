Actualidade

O português Pedro Figueiredo subiu hoje ao quinto posto após a terceira volta da última etapa da escola de qualificação para o European Tour de golfe, que se disputa até quarta-feira em Tarragona, Espanha.

Figueiredo subiu oito posições, num dia em que entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par, após assinar cinco 'birdies' (uma abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima), para um total de 207 golpes ao fim de três dias de prova, oito abaixo.

Em pior forma, esteve José-Filipe Lima, que hoje caiu 12 lugares para 34.º, num dia em que igualou o par, com 72 pancadas, fruto de quatro 'bogeys' e igual número de 'birdies', seguindo quatro golpes abaixo no total da competição.