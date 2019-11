Actualidade

Um manifestante antigovernamental morreu hoje em Bagdade, Iraque, ao ser atingido diretamente na cabeça por um cartucho de gás lacrimogêneo durante confrontos ocorridos numa ponte estratégica da capital, revelaram as autoridades e os serviços médicos.

Segundo as mesmas fontes, pelo menos 32 pessoas ficaram feridas nos confrontos com as forças de segurança, poucas horas depois de os manifestantes terem retomado o controlo de metade da ponte de Ahrar.

Os manifestantes ocuparam três pontes que atravessam o rio Tigre em direção à chamada Zona Verde, fortemente fortificada, sede do governo do Iraque.