O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, ao bater o francês Pierre Gasly (Toro Rosso), por 6,077 segundos, e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), por 6,139.

Verstappen somou a terceira vitória em 2019, depois de Áustria e Alemanha, e a primeira saindo da 'pole', numa corrida marcada pelo acidente entre os dois Ferrari, do alemão Sebastian Vettel e do monegasco Charles Leclerc a cinco voltas do fim, que colocou os dois carros italianos fora de prova.

Com este resultado, o piloto holandês sobe ao terceiro lugar de um campeonato já arrebatado por Lewis Hamilton e pela Mercedes, com Leclerc a cair para o quarto lugar.